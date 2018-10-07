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Giriş Tarihi: 7.10.2018
Kadınların erkeklerden uzun yaşamasının sırrı çözüldü
ABD'nın tarafından yapılan yeni bir çalışma, kadınların erkeklerden daha geç yaşlanması ve daha uzun yaşamasının sırrını ortaya koydu. Uzmanlar, kişinin kromozomlarında bulunan kuyruk şeklindeki telomer uzunluğu ile yaşam süresi arasında yakın bir bağ olduğunu keşfetti. Kadınlık hormonu olarak bilin östrojenin, kromozomların uçlarındaki bu telomerleri koruyarak hücrelerin daha yavaş yaşlanmasına yardımcı olduğu belirlendi. Dünya genelinde kadınların ortalama yaşam süresi erkeklerden yaklaşık yüzde beş daha uzun.
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Kadınların erkeklerden uzun yaşamasının sırrı çözüldü
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