Kardeşinin acı haberi kalp krizinden öldürdü

Kayseri
'de kardeşinin öldüğünü öğrenen abla kalp krizinden hayatını kaybetti.
Develi-Yahyalı karayolunda önceki gün Yunus Ulusoy idaresindeki otomobille Burak Ocak'ın (29) kullandığı otomobil çarpıştı. Kazada iki sürücü de hayatını kaybetti. Burak Ocak'ın ölüm haberini alan ablası Sevim Hançer (45), fenalık geçirdi. Hastaneye kaldırılan
kadın yolda kalp krizinden hayatını kaybetti. Bursa
'da ise düğün konvoyunun karıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü. İstanbul'dan Manisa'ya gelin almaya giden konvoydaki gelin arabasına, Mustafakemalpaşa Güllüce kavşağında bir otomobil çarptı. Kazada Murat Korkmaz, Şahin Korkmaz, Yahya Şengül ve Serkan Ay hayatını kaybetti. Düğün konvoyundan 5 yaralı hastaneye kaldırıldı.
Bu arada İstanbul Pendik'te park halindeki TIR'a çarpan otomobildeki Hakan Y. hayatını kaybetti. Aydın'ın Didim ilçesinde beton mikserinin çarptığı motosikletin sürücüsü Mehmet Polat (74) öldü. Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde de beton mikserinin çarptığı Hikmet Özmen (80) hayatını kaybetti. Ankara'da ise motosikletin çarptığı Hüseyin Akkaş (82) öldü.