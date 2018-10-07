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'den açıklaması... hava durumu bugün nasıl olacak?

'den milyonlarca vatandaşı ilgilendiren açıklaması geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke geneline ilişkin hava durumunu son dakika olarak ilan etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü taraf��ndan yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdumuzun doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği bir hava durumu tahmin ediliyor. hava durumu ise, az bulutlu ve açık olmak üzere 24 derece olarak gözüküyor. İşte herkesin merak ettiği 'Hava durumu bugün nasıl olacak?' sorusunun cevabı...

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.10.2018 09:34 Güncelleme Tarihi: 7.10.2018 09:43
Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması... İstanbul hava durumu bugün nasıl olacak?

Ekim ayına girmemizle beraber hava sıcaklıkları değişkenlik gösterirken, 'den de açıklamalarının ardı arkası kesilmiyor. Yurt genelinde geçtiğimiz hafta etkisini gösteren tropik fırtına ve yağışlı havalar azalırken hava sıcaklıklarında hissedilir bir yükselme yaşanıyor. Peki, bugün hava durumu nasıl olacak? Sizler için hazırladığımız Meteoroloji son dakika haberimizde, gerek hava durumu gerekse yurt geneline ilişkin hava durumu tahmin raporlarına değindik.

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinde yağış beklenmiyor. Yurdumuzun doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzeydoğu kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney ve batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU SAATLİK

İstanbul'un saatlik hava durumu şu şekilde:

İL İL SON HAVA TAHMİN RAPORLARI

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 23

İstanbul: Az bulutlu ve açık 24

İzmir: Az bulutlu ve açık 25

Adana: Az bulutlu ve açık 32

Bursa: Az bulutlu ve açık 24

Antalyaong>Antalya: Az bulutlu ve açık 30

Samsun: Az bulutlu ve açık 24

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 20

Erzurum: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 19

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, gece saatlerinden sonra parçalı bulutlu 31

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması... İstanbul hava durumu bugün nasıl olacak?
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