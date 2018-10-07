Narkotik köpeği ‘Şans’ affetmedi

Adana
polisi, durdurduğu araç içinde narkotik köpeği Şans
'la yaptığı aramada, piyasa değeri 3,1 milyon lira olan 155 bin adet sentetik uyuşturucu
hap ele geçirdi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan iki Suriye
li tutuklandı.
Doğu'dan Batı illerine uyuşturucu sevkıyatı yapılacağı istihbaratı üzerine harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentin giriş noktalarında önlem aldı. Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun İncirlik Park Alanı'nda da bir kontrol noktası oluşturuldu.
Durdurulan lüks bir otomobilde narkotik dedektör köpeği Şans'ın yardımıyla arama yapıldı. Şans'ın tepki vermesi üzerine aracın bagajındaki yedek lastiğin altına saklanmış halde 163 ayrı paket içerisinde tam 155 bin adet sentetik uyuşturucu
hap ele geçirildi. Uyuşturucunun piyasa değerinin 3.1 milyon lira olduğu bildirildi. Otomobille birlikte uyuşturucuya da el konulurken, söz konusu araçta bulunan Suriye uyruklu 26 yaşındaki K.A.H. ve 37 yaşındaki M.A.K. gözaltına alındı. Her iki zanlı da aracın kiralık olduğunu, bir yakınlarını ziyaretten Mersin'e döndüklerini, bagajdan çıkan uyuşturucudan haberlerinin olmadığını söylediği öğrenildi. Mahkemeye çıkarılan iki zanlı da tutuklandı.