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'da motosiklet hırsızlığına gözaltı

'da 15 bin lira değerindeki çalıntı motosikletle yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.10.2018 16:48
Samsun'da motosiklet hırsızlığına gözaltı

Olay, İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atakum ilçesi Denizevleri Mahkemesi' nde 17 Eylül'de 15 bin lira değerindeki motosiklet çalındı. Olay polise haber verildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Bürosu ekipleri yaptıkları araştırmada E.G .'yi (25) çalıntı motosiklet ile yakaladı. Gözaltına alınan E.G. söz konusu motosikleti 600 liraya satın aldığını ancak kimden aldığını hatırlamadığını söyledi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Samsun'da motosiklet hırsızlığına gözaltı
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