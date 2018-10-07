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sonuçları açıklandı! - Sayısal Loto çekiliş sonucu 6 Ekim

Milyonlarca vatandaşın beklediği sonuçları dün akşam gerçekleştirilen çekilişin ardından açıklandı. 6 Ekim Sayısal Loto çekiliş sonuçlarında yi bilen bir kişi çıktı ve büyük ikramiye 5.276.683,10 TL olarak dağıtıldı. Peki, 6 Ekim Cumartesi günü gerçekleşen 1155. hafta Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar neler oldu? Haberimizin içinden işlemlerinizi de yapabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 7.10.2018 10:04
Sayısal Loto sonuçları açıklandı! - Sayısal Loto çekiliş sonucu MPİ bilet sorgulama 6 Ekim

Her zaman olduğu gibi İdaresi tarafından başkent Ankara'da gerçekleşen çekilişi büyük bir heyecana sahne oldu. Vatandaşların Milli Piyango internet sitesinden de canlı olarak izlediği çekilişin sonuçları herkesi heyecanlandırdı. Dün akşam gerçekleşen çekilişte 6 rakamı doğru bilen bir kişi çıktı ve 5.276.683,10 TL olarak dağıtıldı.

6 Ekim 2018 bilet sorgulama / burada.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 6 EKİM

Son 855 haftada Sayısal Loto'da en çok çıkan 5 sayı 21 , 18 , 36 , 38 ve 40 sayılarıdır.

Sayısal Lotoda en az çıkan 5 sayı ise 43 , 33 , 4 , 45 ve 37 olarak göze çarpmaktadır . 37 sayısı 92 defa , 45 sayısı 92 defa ,4 sayısı 89 defa , 33 sayısı 89 defa 43 sayısı ise 855 hafta da sadece 80 defa çıkmıştır.

Son 855 haftada Sayısal Lotoda en çok çıkan 5 sayı 21 , 18 , 36 , 38 ve 40 sayılarıdır. 21 sayısı 124 defa , 18 sayısı 122 defa ,36 sayısı 121 defa , 38 sayısı 121 defa 40 sayısı ise 855 hafta da tam olarak 116 defa çıkmıştır.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

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Sayısal Loto sonuçları açıklandı! - Sayısal Loto çekiliş sonucu MPİ bilet sorgulama 6 Ekim
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