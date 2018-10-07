Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'ndan son dakika Cemal Kaşıkçı açıklaması

Başkonsolosluğu'ndan son dakika açıklaması

Başkonsolosluğu, önceki gün konsolosluğa girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan muhabiri Suudi Arabistan vatandaşı gazeteci 'nın kaybolmasına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.10.2018 15:01 Güncelleme Tarihi: 7.10.2018 15:07
Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'ndan son dakika Cemal Kaşıkçı açıklaması

Konuya ilişkin 'ın Başkonsolosluğu'na ait twitter hesabından yapılan açıklamada,

"Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu'nda resmi bir kaynak, Reuters Haber Ajansı tarafından yayınlanan ve Türk yetkililer kaynak olarak gösteren açıklamalarnda, Suudi vatandaşı Jamal Khashoggi'nin İstanbul'daki Suudi Konsolosluğu'nda öldürüldüğüne dair suçlamaları reddetti. Kaynak, bu temelsiz suçlamaları şiddetle reddetti ve bu ifadelerinin konuyu vakıf olan veya gerçek bir Türk yetkililer tarafından yapıldığını sorguladı. Kaynak, Suudi yetkililerinden oluşan güvenlik bir heyeti, Suudi tarafın talebi ve Suudi vatandaşı Jamal Khashoggi'nin ortadan kaybolmasına ilişkin soruşturmalara katılmak için kardeş Türk tarafının rızasıyla cumartesi günü İstanbul'a geldiğini belirtti. Kaynak, Krallığın, nerede olurlarsa olsunlar vatandaşlarının güvenliği konusundaki üstün hassasiyetini ve özenini vurguladı" denildi.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için korkunç iddia
Turan Kışlakçı canlı yayında açıkladı: Cemal Kaşıkçı öldürüldü

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'ndan son dakika Cemal Kaşıkçı açıklaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN