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Tacizci röntgenciye 21.5 yıl hapis istendi

’da hastaneye röntgen çektirmeye gelen kadını taciz ettiği gerekçesiyle röntgen teknikerine 21.5 yıl hapis istemiyle dava açıldı

OSMAN ASİLTÜRK
OSMAN ASİLTÜRK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.10.2018
Tacizci röntgenciye 21.5 yıl hapis istendi
'da çalıştığı eğitim araştırma hastanesinde röntgen çektirmeye gelen Burçin S.'yi (20) röntgen çektirirken taciz ettiği gerekçesiyle röntgen teknikeri Mehmet E.(33) hakkında 21.5 yıl hapis istemiyle dava açıldı. İddiaya göre; üniversite öğrencisi Burçin S. (20) erkek arkadaşı Furkan K. ile geçen 7 Haziran'da hastaneye gitti. Tekniker, Furkan K.'yi dışarı çıkardı ve üzerindekileri çıkarmasını istediği Burçin S.'yi taciz etti. Şikâyet üzerine gözaltına alınan tekniker, polisteki ifadesinde evli ve çocuk sahibi olduğunu belirterek "Ben mesleğimizin gereğini yaptım" dedi. Tekniker tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sonunda ise tekniker hakkında "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan 7.5 yıla kadar "Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ise 14 yıla kadar hapis talep edildi.
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Tacizci röntgenciye 21.5 yıl hapis istendi
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