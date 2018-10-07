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Cargo bu kez yırtıcı hayvanları uçurdu

’nin hava kargo taşımacılığındaki yıldız markası Çekya’dan ’daki bir ne kaplan, aslan, çita, puma ve vaşak taşıdı

CEVDET ÖZDEMİR
CEVDET ÖZDEMİR Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.10.2018
THY Cargo bu kez yırtıcı hayvanları uçurdu
Türk Hava Yolları'nın () hava kargo taşımacılığındaki markası , canlı hayvan taşımacılığı konusundaki başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Şirket özel kargo hizmeti kapsamında Çekya'da bulunan Biopark STIT doğal yaşamı destekleme ve üreme merkezinden alınan canlı hayvanları, başarılı bir şekilde 'a taşıdı. Prag'dan İstanbul'daki bir için getirilen 4 kaplan, 3 aslan, 3 çita, 2 vaşak ve 1 pumaya, uçuş süresince bakıcıları, görevli veterinerler ve Canlı Hayvan Taşıma Yönetmeliği sertifikalı Turkish Cargo personeli eşlik etti.
2017 yılında yabani hayvanların yasadışı ticaretini engellemek ve bu konuda sektörel farkındalığı artırmak amacıyla "United for wildlife Buckingham Palace declaration (UFW)" bildirisini onaylayan THY, canlı hayvan taşıma süreçlerine ve hayvan haklarına verdiği önemi ortaya koymuştu.
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THY Cargo bu kez yırtıcı hayvanları uçurdu
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