THY Cargo bu kez yırtıcı hayvanları uçurdu

Türk Hava Yolları'nın (THY
) hava kargo taşımacılığındaki markası Turkish Cargo
, canlı hayvan taşımacılığı konusundaki başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Şirket özel kargo hizmeti kapsamında Çekya'da bulunan Biopark STIT doğal yaşamı destekleme ve üreme merkezinden alınan canlı hayvanları, başarılı bir şekilde İstanbul
'a taşıdı. Prag'dan İstanbul'daki bir hayvanat bahçesi
için getirilen 4 kaplan, 3 aslan, 3 çita, 2 vaşak ve 1 pumaya, uçuş süresince bakıcıları, görevli veterinerler ve Canlı Hayvan Taşıma Yönetmeliği sertifikalı Turkish Cargo personeli eşlik etti.
2017 yılında yabani hayvanların yasadışı ticaretini engellemek ve bu konuda sektörel farkındalığı artırmak amacıyla "United for wildlife Buckingham Palace declaration (UFW)" bildirisini onaylayan THY, canlı hayvan taşıma süreçlerine ve hayvan haklarına verdiği önemi ortaya koymuştu.