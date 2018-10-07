Yuttuğu pırlanta yüzük çıkarıldı

İrlandalı turist
Lan Campell'in Marmaris
'teki kuyumcudan çalıp yuttuğu pırlanta yüzük, kolonoskopi işlemiyle çıkarıldı.
Marmaris Devlet Hastanesi'nde gözetim altında tutulan İrlandalı turist Lan Campell, yuttuğu 40 bin dolar değerindeki pırlanta yüzüğün doğal yollardan çıkmaması üzerine, isteği doğrultusunda özel bir hastaneye getirildi. Pırlanta yüzük, burada kolonoskopi işlemi ile alındı. İşlemlerinin ardından mahkemeye çıkartılan Campell yurtdışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Lan Campell, 4 Ekim'de Muğla
'da müşteri gibi girdiği kuyumcudan el çabukluğuyla pırlanta yüzük çalmış ve ardından yutmuştu.