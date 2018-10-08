3 yıl sonra yeniden ezan sesi yükseldi

PKK
'lı teröristlerce yaklaşık 3 yıl önce kazılan çukurlar, kurulan barikatlar ve tuzaklanan patlayıcılar nedeniyle Diyarbakır
, Şırnak
ve Mardin'de yıkılan veya hasar gören camilerden 120'sinde restorasyon tamamlandı. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde birçok ev ve tarihi yapının yanı sıra zarar gören Nasuh Paşa, Fatih Paşa, Arap Şeyh, Hacı Hamit, Hasırlı, Hocaoğlu, İbrahim Bey, Kadı, Şeyh Mutahhar camilerinden İbrahim Bey, Kadı ve Şeyh Mutahhar Camisi restorasyondan sonra ibadete açıldı. İlçede, teröristlerce 2 kez ateşe verilen 1516-1520 yıllarında dönemin Vali Bıyıklı Mehmet Paşa tarafından yaptırılan ve kubbelerinin kurşunla kaplı olması dolayısıyla "Kurşunlu" diye de anılan, kentteki ilk Osmanlı eseri Fatihpaşa Camisi ve diğer 4 caminin restorasyon çalışmaları ise 2020'de tamamlanacak. Camiler açılınca gözyaşına hakim olamayan birçok vatandaşı gördüklerini dile getiren Sur İlçe Müftüsü İsmail Fakirullah, "Ağladılar, camilerine sarıldılar. Bu olaylar bizi de vatandaşları da derinden etkiledi" dedi. YENİLERİ YAPILIYOR
Şırnak İl Müftüsü Ramazan Tolan, teröristlerin kent merkezindeki 11 camiyi tamamen yıktığını anlattı. Tolan, hasar gören 13 cami ve 3 Kuran kursunun yeniden ibadete açıldığını belirtti. Cizre İlçe Müftüsü Selahattin Yılmaz ise saldırılarda 14 caminin yıkıldığını, 38 cami ve 4 Kuran kursunun zarar gördüğünü aktardı.