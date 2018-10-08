Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Babası tarafından tabancayla vurulan genç hayatını kaybetti

Babası tarafından tabancayla vurulan genç hayatını kaybetti

'da bir genç babası tarafından evlerinde tabancayla öldürüldü.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.10.2018 08:32 Güncelleme Tarihi: 8.10.2018 08:33
Babası tarafından tabancayla vurulan genç hayatını kaybetti
Olay, 'un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 26 yaşındaki Çağlar Y., evlerinde tartıştığı babası Nesim Y.'nin (56) tabancalı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Çağlar Y. olay yerinde hayatını kaybetti. Baba Nesim Y. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Çağlar Y.'nin cenazesi ise otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Babası tarafından tabancayla vurulan genç hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN