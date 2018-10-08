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’da siyah kuğu sevinci

Giriş Tarihi: 8.10.2018
Bursa’da siyah kuğu sevinci
'de kuş türü listesinde yer almayan siyah kuğu, 'nın Karacabey ilçesindeki longoz ormanlarında gözlem yapan doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından iki birey olarak görüntülendi. Tüydeş, türün anavatanı olsa da Avrupa'da kafes kaçkını bireylerin zamanla doğaya adapte olarak kayıtlardaki yerini aldığını belirtti. Tüydeş, "Birkaç yıldır 'nda tek birey olarak görülen siyah kuğuyu, bu yıl kayıt altına aldık. Eğer tür uzmanlar tarafından Türkiye listesine eklenirse Karacabey Longozu bu bakımdan da önemli bir nokta olacak" dedi.
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Bursa’da siyah kuğu sevinci
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