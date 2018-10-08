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'da operasyonu: 13 gözaltı

'da polisin düzenlediği operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.10.2018 17:07
Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kullandığı ve sattığı iddia edilen kişilerin evlerine eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramada 100 adet ecstasy hap, 52 gram esrar ve satışa hazır farklı miktarlarda sentetik kannabinoid ve metamfetamin ele geçirildi. Şüphelilerden 10'u hakkında 'Uyuşturucu kullanmak' dan işlem yapılırken, M.A., Y.C. ve H.H.A., 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

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Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı
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