Ceza yazan polisin parmağını kırdılar

Kocaeli
'nde, durdurduğu araca belgeleri eksik olduğu için ceza yazmak isteyen trafik polisi, darp edildi. Kocaeli Devlet Hastanesi yakınlarındaki bir otobüs durağında, yasak olduğu halde park etmiş bir araç gören trafik polisi Hakan Savaş A. yanına gitti. Araçta 3 kişinin olduğunu gören polis, "Park yasağı olan bölgede beklediğiniz için yasal işlem yapacağım" dedi. Aracın ve sürücünün evraklarını alıp polis aracına dönen ve sorgulama yapan polis memuru aracın sigortasız olduğunu da gördü. Bu esnada, araçta bulunan 3 kişi polisin yanına geldi. Bunun üzerine polis memuru, "Aracınızın sigortası da yok. Acil olarak yaptırırsanız çektirmem. Yoksa otoparka çektirmek zorundayım" dedi. ÜÇ KİŞİ GÖZALTINDA
Bunun üzerine araç sahipleri ile polis arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce de polis memuru takviye ekip istedi. Bu esnada çıkan arbedede ise araçtakilerden Göksun A. polis memurunun sol el yüzük parmağını kırdı. Çevredekilerin de araya girmesi ile polis memuru hastaneye götürülerek eli alçıya alındı ve 20 gün rapor verildi. Olaya karışan Göksun A., İsmail A. ve Adem K. ifadeleri alınmak üzere Saraybahçe Polis Merkezi
'ne götürüldü.