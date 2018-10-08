Damat dehşeti

Kahramanmaraş
'ta terk edilen koca dehşet saçtı. Göksun ilçesinde yaşayan Hatice Purtaş (30), eşi Ahmet Purtaş'tan (30), yıllardır şiddet görüyordu. Bu şiddete daha fazla dayanamayan genç kadın, sonunda eşini terk ederek babası Necati Gök
'ün evine döndü. Ayrılmak istemeyen Ahmet Purtaş ise eşini geri dönmesi için ikna etmeye çalıştı. Eşi barışma teklifini reddedince ise çılgına döndü. Önceki akşam alkol alan Ahmet Purtaş, ardından kayınpederinin evine gitti. Hava sıcak olduğu için açık bırakılan camdan eve giren Purtaş, yanında getirdiği av tüfeğiyle, önce eşine ateş etti. Eşi kolundan vurulurken, evde bulunan babası Necati Gök, ağabeyi Cuma Gök ve amcası Mesut Gök
, Ahmet Purtaş'a müdahale etmek istedi. TAŞLA VURDULAR
Bunun üzerine rastgele ateş açan Ahmet Purtaş, bu kez de amca Mesut Gök'ü vurdu. Ahmet Purtaş'ın üzerine atlayarak elindeki tüfeği almayı başaran Cuma ve Mesut Gök de, öfkeli damadın başına taşla vurarak yaraladı. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Mesut Gök ve Hatice Purtaş'ı ambulanslarla Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak ağır yaralı olan Mesut Gök (50), doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.