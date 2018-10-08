Fresklere Türk ve İtalyan dokunuşu

Kapadokya
bölgesinde her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği kayadan oyma tarihi Tokalı Kilise'deki bin yıllık freskler, Türk ve İtalyan
uzmanlar tarafından restore ediliyor. Nevşehir
Müze Müdürü Murat Gülyaz kilisenin, Hz. İsa'nın tüm hayatının duvarlara resmedilmesi yönünden dünyanın farklı yerlerindeki diğer tarihi kiliselerden ayrı bir özellikte olduğunu belirtti. Restorasyon projesi başkanı, Tuscia Üniversitesi'nden Ortaçağ sanat tarihi profesörü Maria Andaloro ise bir bütün olarak çok önemli kültürel ve tarihi değerlere sahip olan Kapadokya'da, geçmişi bin yıl öncesine dayanan tarihi bir kilisede çalışma yapmaktan heyecan duyduğunu ifade etti. Bakanlık adına çalışmada yer alan Niğde
Müze Müdürü arkeolog-restoratör Fazlı Açıkgöz "Çok sabır isteyen, el becerisinin önemli olduğu bir iş. Temizlik yaparkenDozajını biraz kaçırırsanız bu yüzeyleri kaybedebiliriz" dedi.