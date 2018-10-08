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Fresklere Türk ve dokunuşu

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.10.2018
Fresklere Türk ve İtalyan dokunuşu
Kapadokya bölgesinde her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği kayadan oyma tarihi Tokalı Kilise'deki bin yıllık freskler, Türk ve uzmanlar tarafından restore ediliyor. Müze Müdürü Murat Gülyaz kilisenin, Hz. İsa'nın tüm hayatının duvarlara resmedilmesi yönünden dünyanın farklı yerlerindeki diğer tarihi kiliselerden ayrı bir özellikte olduğunu belirtti. Restorasyon projesi başkanı, Tuscia Üniversitesi'nden Ortaçağ sanat tarihi profesörü Maria Andaloro ise bir bütün olarak çok önemli kültürel ve tarihi değerlere sahip olan Kapadokya'da, geçmişi bin yıl öncesine dayanan tarihi bir kilisede çalışma yapmaktan heyecan duyduğunu ifade etti. Bakanlık adına çalışmada yer alan Müze Müdürü arkeolog-restoratör Fazlı Açıkgöz "Çok sabır isteyen, el becerisinin önemli olduğu bir iş. Temizlik yaparkenDozajını biraz kaçırırsanız bu yüzeyleri kaybedebiliriz" dedi.
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Fresklere Türk ve İtalyan dokunuşu
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