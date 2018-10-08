Helal sana öğretmenım

Zonguldak'ın Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı beldesinde Sinitli İlkokulu
Müdürü Ömer Altunbaş ve okul öncesi öğretmeni İbrahim Aslankaya, öğrencileri Gülsüm ve Güven Özen kardeşlerin ailesini ziyaret ettiklerinde harabeye dönen bir evde yaşadıklarını gördü. Büyük üzüntü yaşayan Altunbaş ve Aslankaya, okuldaki diğer öğretmenlerle durumu paylaştı. Öğretmenler ortak bir karar alarak Özen ailesini bu durumdan kurtarmaya karar verdi. El ele verip köylülerle birlikte harabeye dönen evi yıkıp yenisini yapmaya başlayan öğretmenler, yaklaşık 6 ay gibi bir sürede kaba inşaatı tamamladı. DESTEK BEKLİYORLAR
Aileyi geçici olarak köyde kullanılmayan eski bir kahvehaneye yerleştiren Okul Müdürü Altunbaş, Özen ailesi için yapımına başladıkları evin yüzde 70 oranında tamamlandığını, geri kalan kısmının tamamlanması için ise desteğe ihtiyaçları olduğunu söyledi. Altunbaş, "Öğrencimizin evini görünce üzüldük. Çatısı olmayan, muşambalarla etrafı kapatılmış, vahim durumdaydı. Bir çatı yapmayı düşündük kendilerine ancak araştırdığımızda o evin çatıyı çekmeyeceğini anladık. Öğretmenlerimizden 'bu evi yıkıp tekrar yeni bir ev yapalım, yeniden bu aileyi sıcak bir yuvaya kavuşturalım' fikri çıktı. Kış gelmeden de ailemizi sıcak yuvasına kavuşturmak istiyoruz" dedi. Altunbaş "Yaptığımız işlerden dolayı ustalara bir miktar borçlarımız bulunmakta" diye konuştu. Tarım emeklisi 56 yaşındaki Mustafa Özel ellerinden tutan okul yönetimi ve öğretmenlere teşekkür etti.