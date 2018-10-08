Karabük'te alkollü sürücü kazaya neden oldu: 2 yaralı

Kaza, gece saatlerinde D-755 Karayolu Eskipazar Mermer Kavşağı'nda meydana geldi. Ankara yönüne giden İbrahim Furkan Tokluoğlu idaresindeki 34 FLU 77 plakalı otomobil, kavşaktan kontrolsüz çıkan Ahmet Dana (73) idaresindeki 78 EB 224 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada sürücü Tokluoğlu'nun otomobilinde bulunan Yakup Aydoğdu(54) ve Tuğçe Aydoğdu(22) yaralandı. Eskipazar Devlet Hastanesi'kaldırılanlan yaralılar tedavi altına alındı. Kazaya neden olan Ahmet Dana'nın 2.75 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.