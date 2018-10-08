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barosunun bulunduğu iş merkezinde kâbus dakikaları!

İzmit’te, avukat , ofisinde S.A.’nın saldırısına uğrayarak, bıçaklandı. Kaçmaya çalışan Fener, kendisini takip eden saldırgandan tabancasıyla ateş ederek, kurtuldu. , kaçan S.A.’yı yakalamak için çalışma başlattı

Giriş Tarihi: 8.10.2018 14:24 Güncelleme Tarihi: 8.10.2018 14:52
Kocaeli barosunun bulunduğu iş merkezinde kâbus dakikaları!

Olay, saat 12.00 sıralarında, Barosu'nun bulunduğu iş merkezinde meydana geldi. Avukat , bürosuna gelen S.A. ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

TARTIŞMA SONRASI AVUKATA BIÇAKLI SALDIRI

Bu sırada bıçağını çıkaran S.A., Fener'in kolu ile karın bölgesine sapladı. Avukat Fener, bürosundan ayrılıp, binanın dışına çıkarak kaçarken, saldırganın kendisini takip ettiğini gördü.

ATEŞ AÇARAK KURTULABİLDİ

Bunun üzerine Fener, belinden tabancasını çıkararak, art arda ateş etti. Kurşunlardan bazıları, park halindeki kamyonetin camına isabet etti. Panikleyen S.A. ise bölgeden kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bıçakla yaralanan Hüseyin Fener ise sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Polis, S.A.'nın yakalanması için çalışma yürütüyor.

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Kocaeli barosunun bulunduğu iş merkezinde kâbus dakikaları!
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