Kocaeli barosunun bulunduğu iş merkezinde kâbus dakikaları!

Olay, saat 12.00 sıralarında, Kocaeli Barosu'nun bulunduğu iş merkezinde meydana geldi. Avukat Hüseyin Fener, bürosuna gelen S.A. ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

TARTIŞMA SONRASI AVUKATA BIÇAKLI SALDIRI



Bu sırada bıçağını çıkaran S.A., Fener'in kolu ile karın bölgesine sapladı. Avukat Fener, bürosundan ayrılıp, binanın dışına çıkarak kaçarken, saldırganın kendisini takip ettiğini gördü.

ATEŞ AÇARAK KURTULABİLDİ



Bunun üzerine Fener, belinden tabancasını çıkararak, art arda ateş etti. Kurşunlardan bazıları, park halindeki kamyonetin camına isabet etti. Panikleyen S.A. ise bölgeden kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bıçakla yaralanan Hüseyin Fener ise sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Polis, S.A.'nın yakalanması için çalışma yürütüyor.