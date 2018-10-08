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Ortaöğretim sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018 ile KPSS Ortaöğretim sınav sonucu kesin açıklanma tarihi

2018 Ortaöğretim sınavı bugün yurt genelinde çeşitli merkezlerde gerçekleşti. Kamu personeli olarak çalışmayı amaçlayan binlerce ortaöğretim mezunu aday, Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılım gösterdi. Sınavın ardından, gerek sınava katılım gösteren adaylar gerekse adayların yakınları KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, 2018 KPSS ortaöğretim sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tarafından konu ile ilgili paylaşılan bilgiler

Giriş Tarihi: 8.10.2018 10:21 Güncelleme Tarihi: 8.10.2018 10:38
KPSS Ortaöğretim sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018 ÖSYM ile KPSS Ortaöğretim sınav sonucu kesin açıklanma tarihi

Kamuda devlet personeli olarak istihdam edilmek isteyen adaylar için büyük gün! Ülke genelinde binlerce sınav merkezinde gerçekleşen Ortaöğretim oturumu, saat 10.15'te başladı. 'nin belirlediği sınav saatinde katılım gösteren adaylar, kamu personeli olabilme hayalinin gerçekleşmesi için ter döktü. Sınavın ardından binlerce birey, ne zaman açıklanacak? sorusuna yanıt armaya başladı. Peki, 2018 KPSS Ortaöğretim sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM'nin paylaştığı bilgiler eşliğinde Kamu Personeli Seçme Sınavı hakkında bazı bilgiler...

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SORULARI VE CEAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

KPSS soruları ve cevapları, sınavın ardından bir hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Soru ve cevapların bir kısmının açıklanması ile, adaylar puanlarını tahmin edebilecek ve bir öngörüde bulunabilecek.

ÖSYM ise KPSS soru ve cevapların açıklanması konusunda resmi bir açıklama paylaşmadı.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Ortaöğretim ÖSYM'nin akademik takvimine göre 8 Kasım Perşembe günü erişime açılacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

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KPSS Ortaöğretim sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018 ÖSYM ile KPSS Ortaöğretim sınav sonucu kesin açıklanma tarihi
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