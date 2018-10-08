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kurtarılamadı

ABBAS ÇAKAR Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.10.2018
Mehmet Ali kurtarılamadı
Kocaeli'nin Derince ilçesindeki Turgut Reis İlkokulu 1'inci sınıf öğrencisi olan 7 yaşındaki İşler, geçen perşembe günü, bir arkadaşıyla birlikte okulun demir kapısını kapatmak istedi. Ancak sıkışan kapı kapanmadı. Çocuklar tarafından zorlanan kapı, üzerlerine devrildi. Arkadaşı yara almadan kurtulurken, kapının çarptığı Mehmet , önce yere düşerek başını beton zemine vurdu. Ardından da kapı üzerine düştü. Olayı gören vatandaşların ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Ali, tedavi altına alındı. Üç gün yaşam mücadelesi veren talihsiz çocuk, dün hayatını kaybetti.
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Mehmet Ali kurtarılamadı
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