Mehmet Ali kurtarılamadı

Kocaeli'nin Derince ilçesindeki Turgut Reis İlkokulu 1'inci sınıf öğrencisi olan 7 yaşındaki Mehmet Ali
İşler, geçen perşembe günü, bir arkadaşıyla birlikte okulun demir kapısını kapatmak istedi. Ancak sıkışan kapı kapanmadı. Çocuklar tarafından zorlanan kapı, üzerlerine devrildi. Arkadaşı yara almadan kurtulurken, kapının çarptığı Mehmet Ali İşler
, önce yere düşerek başını beton zemine vurdu. Ardından da kapı üzerine düştü. Olayı gören vatandaşların ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan
Mehmet Ali, tedavi altına alındı. Üç gün yaşam mücadelesi veren talihsiz çocuk, dün hayatını kaybetti.