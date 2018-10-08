Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması... Bugün hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji son dakika hava durumu haberi! Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Kahramanmaraş, Amasya, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Muş, Bitlis, Hakkari, Adıyaman ve G. Antep çevreleri ile Çanakkale'in iç, Balıkesir'in kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, güneydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İL İL HAVA DURUMU RAPORU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 26

İstanbul: Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu 24

İzmir: Az bulutlu ve açık 25

Bursa: Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu 23

Adana: Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu 32

Antalya ong>Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 30

Samsun: Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu 23

Trabzon: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 23

Erzurum: Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 20

Diyarbakır: Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu 30