Mutluluğu paylaşıyor

Evli ve 4 çocuk babası Faruk Mutlu
, Gümüşhane
'nin Salyazı köyü Türegi mevkisindeki bir dönümlük arazisini 20 yıl önce, piknik alanına dönüştürerek, halka açmaya karar verdi. Kendi imkânlarıyla temizlediği araziye, çocuklar için oyun alanı, mangal, çeşme, tuvalet ve güneş enerjisiyle çalışan ışık sistemi kuran Mutlu, herkese kapısını açtı. Mutlu'nun bu örnek davranışı halkın takdirini topladı. 20 yıldır ücretsiz bir şekilde halka hizmet veren Mutlu, insanların burada eğlendiğini görmenin kendisine huzur verdiğini belirterek, "Çocukluğumdan itibaren buraya gelerek huzur bulurdum. Bunu neden insanlarla paylaşmıyorum diyerek, böyle bir şey yapmaya karar verdim" dedi. ELEKTRIK SIKINTISI VAR
Yurtdışından da misafirleri olduğunu anlatan Faruk Mutlu, "Çoğu zaman buraya kurduğum küçük kulübede uyurum. Sabahları erkenden kalkar, alanı temizlerim. Gelecek kişilerin rahatça vakit geçirmesini isterim" diyor. Mutlu, piknik alanında elektrik ve su konusunda sıkıntı çektiğini de vurgulayan Mutlu, "Kaymakamlığa başvurduk. 'Siz böyle bir hizmet sunuyorsunuz, biz de destek oluruz' dediler ama ilgilenen olmadı" dedi.