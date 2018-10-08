‘Müzikte kardeşlik önemli’

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi kanun sanatçısı Göksel Baktagir'in "Yalnız Sen" adıyla bestelediği ve daha sonra Türkçe söz yazdığı parçayı, İstanbullu Ermeni şarkıcı Sibil Ermenice yorumladı. Baktagir "Bu ezginin neden farklı dillerde dünya barışını, dostluğu, sevgiyi içeren bir mesajı olmasın diye düşündüm. Sibil teklifimi samimiyetle kabul etti. Parçaya Ermenice söz yazıldı. İleride aslında bir maksi single olarak tasarladığımız versiyonuyla da dünyaya hediye olarak, renkli bahçenin güzellikleri misali mesaj vermek istiyoruz" dedi. Sibil ise "Sevgi, dostluk adına bir Türk bestecinin parçasını ben Ermenice seslendirdim. Müzikte
dostluk, kardeşlik çok önemli. Bunu bu parçada yansıtmaya çalıştık. Bazı parçalar vardır zamanla daha iyi anlaşılır, sevilir. Umudum odur ki, bu eser de zamanla daha çok sevilecek ve kalplere ulaşacak. Buna inanıyorum" şeklinde konuştu.