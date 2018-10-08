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'de iki hafif ticari araç çarpıştı: 4'ü çocuk 8 yaralı

'de iki hafif ticari aracın  çarpışması sonucu meydana gelen nda 4’ü çocuk 8 kişi yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.10.2018 10:09
Niğde'de iki hafif ticari araç çarpıştı: 4'ü çocuk 8 yaralı

Selçuk Mahallesi Salı Pazarı önünde meydana gelen kazada sürücüleri öğrenilemeyen 38 TR 038 plakalı hafif ticari araç ile 51 BK 943 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yan yatan aracın içerisinde bulunan Aşure A. (31), Şevvel A. (20), Menşure A. (63), Zeynep Y.(7), Elif A. (1), Muhammed A. (5), Hatice Y. (31) ve Ecrin Y. (5) yaralandı. Yaralılar Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazada durumu ağır olan 5 yaşındaki Ecrin Y. İse Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Niğde'de iki hafif ticari araç çarpıştı: 4'ü çocuk 8 yaralı
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