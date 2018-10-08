Nikah memurundan "Bana defteri toplatacaklar" esprisi

Kastamonu'da 20 yıldır taksicilik yapan 66 yaşındaki Necati Keçeci ile 53 yaşındaki Filiz Alkan, ikinci evliliklerini yapmak için nikah masasına oturdu.

Grand Moni Nikah Salonu'ndaki nikah öncesinde yapılan espriler, renkli anların yaşanmasına neden oldu.

Nikahın kıyılacağı sırada şahitlerin gelin ve damatla, "baskı var" diyerek şakalaşması üzerine nikah memuru, "Bana zorla defteri toplatacaklar." şeklinde espri yaptı.

Bunun üzerine Keçeci, "Ben çoktan hazırım memur bey. Bir an önce imzalayıp nikahı kıyalım, bu iş uzayacak." ifadesini kullandı.

MEMUR DA ESPRİYE KATILDI

Nikah memurunun, "Manisa Turgutlu'da memur defteri toplamış gitmiş. Biri daha bir şey söylerse toplayıp gideceğim." şeklindeki sözleri salonda gülüşmelere neden oldu.

Gelin ve damadın meraklı bakışlarını gören nikah memuru, "Merak etmeyin bu nikahı kıyacağım." diyerek çifti rahatlattı.

Keçeci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Yaklaşık 30 yıl sonra yeniden evlendim. Birbirimizi tanıdığımız için çok şanslıyız. Birbirimizi tanıdıktan sonra evlenmeye karar verdik." dedi.

Nikah sırasında memurun şaka yaptığını belirten Keçeci, "Nikah memuru kalkıp gitmedi ama şaka da olsa Manisa'da bir memurun kalkıp gittiğini söyledi. Ben de panik yaptım. 'Gitmeden hemen kıyalım' dedim." ifadesini kullandı.

Keçeci, taksicilik yaptığını, o nedenle aracını gelin arabası olarak kullandığını kaydetti.

Filiz Alkan da çok mutlu olduğunu, eşiyle ikinci baharını yaşamak istediğini dile getirdi.