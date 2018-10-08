Öldürdüğü kadının cesediyle 850 kilometre giden tır şoförüne müebbet

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun Çukurova ilçesi mevkisindeki tır konaklama tesislerinde 5 Temmuz 2017'de aracına aldığı Neslihan Apa'yı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Doğan Y. ile avukatı katıldı.

Dava dosyasında araştırılacak başka husus kalmaması nedeniyle mahkeme savcısı, esas hakkındaki mütalaasını verdi.

Yaşanan olayı hatırlatan savcı, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını, hırsızlık suçundan ise kesin ve inandırıcı delil bulunamadığı için beraatine karar verilmesini istedi.

"ADALETE SIĞINIYORUM"

Son savunması sorulan Doğan Y. ise eski savunmalarını tekrarladığını belirterek, "Adalete sığınıyorum." dedi.

Mahkeme heyeti sanığı, Neslihan Apa'yı kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına mahkum edip, haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulamadı. Hırsızlık suçundan ise sanık hakkında beraat kararı verildi.

KADININ CESEDİYLE YAKLAŞIK 850 KİLOMETRE YOL GİTMİŞTİ

Doğan Y. hakkında "kasten öldürmek" ve "kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından veya ölmesinden yararlanarak hırsızlık" suçlarından hazırlanan iddianamede, sanığın nakliye şirketinde şoför olarak çalıştığı, 5 Temmuz 2017'de Adana'ya yük getirdiği, bir yıldır tanıdığı Neslihan Apa'yı telefonla arayıp buluştukları belirtilerek, şoförün birlikte olduğu kadını aracında bıçaklayarak öldürdüğü aktarılmıştı.

Sanığın, kadının cesedini tırdaki yatağa koyduğu ve üzerini çarşafla örterek yoluna devam ettiği belirtilen iddianamede, Doğan Y'nin, Gebze'deki boş araziye götürdüğü Apa'nın cesedini kanala atıp üzerini otlarla kapattığı kaydedilmişti.

İddianamede, Doğan Y'nin yer göstermesi üzerine Gebze'deki kanalda yapılan aramada insan saç ve kemikleri ile dişlerinin bulunduğu, yapılan DNA testinde cesedin kadına ait olduğunun belirlendiği bilgisine yer verilmişti.