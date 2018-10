On Numara çekilişi için geri sayım sürüyor. Milli Piyango İdaresi bu akşam On Numara'nın 843. hafta çekişini gerçekleştirecek. On Numara'da geçen hafta İzmir Karşıyaka'dan 10 bilen 1 kişi 324 bin 406 lira ikramiye kazandı. 9 bilen 102 kişi ise 2 bin 121 lira ikramiye kazandı. Peki On Numara'nın bu akşamki çekilişinde şanslı rakamlar neler olacak? On Numara çekilişi saat kaçta?

İşte ayrıntılar...