Otogar'da asayiş uygulaması

İstanbul Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda geniş kapsamlı asayiş uygulaması yaptı.

100 polisin katıldığı uygulamada, Otogar giriş ve çıkışlarında araçlar aranarak kontrol edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin de katıldığı uygulamada, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda peronlar, orta çarşı ve alt katlarda bulunan umuma açık yerlerde geniş kapsamlı denetimler yapıldı.

Narkotik ekiplerinin de katıldığı uygulamada polis köpeği ile uyuşturucu madde araması ve şüpheli şahısların kimlik kontrolü yapılarak Genel Bilgi Toplama (GBT) gerçekleştirildi.