Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Otogar'da asayiş uygulaması

Otogar'da asayiş uygulaması

polisi, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda geniş kapsamlı asayiş uygulaması yaptı

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.10.2018 17:01
Otogar'da asayiş uygulaması

Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda geniş kapsamlı asayiş uygulaması yaptı.

100 polisin katıldığı uygulamada, Otogar giriş ve çıkışlarında araçlar aranarak kontrol edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin de katıldığı uygulamada, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda peronlar, orta çarşı ve alt katlarda bulunan umuma açık yerlerde geniş kapsamlı denetimler yapıldı.

Narkotik ekiplerinin de katıldığı uygulamada polis köpeği ile uyuşturucu madde araması ve şüpheli şahısların kimlik kontrolü yapılarak Genel Bilgi Toplama (GBT) gerçekleştirildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Otogar'da asayiş uygulaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN