Pazar esnafına ve fırıncılara zam denetimi

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Paşabahçe'de semt pazarı ve fırınları dolaşan Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek zabıta ekipleriyle tezgâhları denetledi. Tezgâhlardaki ürünleri inceleyerek fiyat ve etiketleri kontrol eden Başkan Çelikbilek esnafa kuralları hatırlattı. Bazı tezgahlarda ürünlerin faturalarıyla ve satış fiyatları arasında fahiş fark tespit eden zabıta ekipleri haksız kazanç sağlayan esnafa ceza kesti. Ürünlerin tazelik, kalite, gramajlarını da kontrol eden ekipler kurallara uyulması konusunda uyarılarda bulundu.Fırıncı esnafına yapılan ziyaretlerde ise ekmeğin gramajı ve fiyatı konusunda valilik kararına uyulması tebliğ edildi. Pazar yerlerindeki fiyat denetimine belediye başkan yardımcıları da katıldı.Başkan Çelikbilek, "Pazar yerleri ve fırınlar halkımızın temel gıda maddelerini aldığı mekanlarıdır. Buralarda satış yapan esnafımızın kurallara uyması gerekiyor. Halkımızın menfaatini korumak asli vazifelerimizdendir. Huzurlu bir ilçe için pazar yerlerinin denetimi devam edecek" dedi.