Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Pazar esnafına ve fırıncılara zam denetimi

Pazar esnafına ve fırıncılara zam denetimi

Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek ilçedeki pazar ve fırıncı esnafını denetledi. Zabıta ekipleriyle esnafı dolaşan Başkan Yücel Çelikbilek zam fırsatçılarına karşı denetimlerin sıkı şekilde süreceğini söyledi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.10.2018 16:54
Pazar esnafına ve fırıncılara zam denetimi
Paşabahçe'de semt pazarı ve fırınları dolaşan Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek zabıta ekipleriyle tezgâhları denetledi. Tezgâhlardaki ürünleri inceleyerek fiyat ve etiketleri kontrol eden Başkan Çelikbilek esnafa kuralları hatırlattı. Bazı tezgahlarda ürünlerin faturalarıyla ve satış fiyatları arasında fahiş fark tespit eden zabıta ekipleri haksız kazanç sağlayan esnafa ceza kesti. Ürünlerin tazelik, kalite, gramajlarını da kontrol eden ekipler kurallara uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

VALİLİK KARARI TEBLİĞ EDİLDİ

Fırıncı esnafına yapılan ziyaretlerde ise ekmeğin gramajı ve fiyatı konusunda valilik kararına uyulması tebliğ edildi. Pazar yerlerindeki fiyat denetimine belediye başkan yardımcıları da katıldı.

Başkan Çelikbilek, "Pazar yerleri ve fırınlar halkımızın temel gıda maddelerini aldığı mekanlarıdır. Buralarda satış yapan esnafımızın kurallara uyması gerekiyor. Halkımızın menfaatini korumak asli vazifelerimizdendir. Huzurlu bir ilçe için pazar yerlerinin denetimi devam edecek" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Pazar esnafına ve fırıncılara zam denetimi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN