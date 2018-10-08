Sahnelere ‘Troya’ damgası

Kültür ve Turizm Bakanlığı 2018'i Troya'nın UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ne girişinin 20'nci yılı dolayısıyla "Troya Yılı" olarak ilan etti. Devlet Opera
ve Balesi (DOB
) de bu kapsamda opera ve balenin iç içe geçtiği büyük bir sahne şovuyla seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. DOB'nin yeni sezondaki en iddialı eserlerinden "Troya"da ünlü balet Tan Sağtürk
, "Hektor"a, Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürü, dünyaca ünlü tenor Murat Karahan
da "Paris
"e hayat verecek. Orkestra, koro, dansçılar ve solistler olmak üzere her temsilde ortalama 254 sanatçı görev alacak. Kasımın ilk haftası prömiyer yapılacak. TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK
DOB Genel Müdürü Karahan, bir taraftan bale provalarının diğer taraftan da koro, orkestra çalışmalarının ilerlediğini anlattı. Karahan, "Bunu aslında müzikalle karışık bir sahne şovu olarak düşünebilirsiniz. Başlı başına çok büyük bir prodüksiyon. Troya kısmet olursa, bütün dünyada, Avrupa'da, bütün büyük sahnelerde ülkemizi gururla temsil edeceğimiz bir prodüksiyon olacak" dedi. Eserin prömiyerinde iki önemli isim de sahne alacak. Ünlü tenor Karahan Troya Prensi "Paris"i canlandıracak. Bugüne kadar binlerce temsilde yer alan, sadece Türkiye
'de değil yurtdışında büyük başarılara imza atan ve bir süredir bale, dans ve müzik okulu olan 49 yaşındaki ünlü balet Tan Sağtürk ise Troya'da "Prens Hektor" rolüne hayat verecek.