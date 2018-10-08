Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Servis parası ödenmedi diye çocuğunun okulda bırakıldığını iddia etti

Servis parası ödenmedi diye çocuğunun okulda bırakıldığını iddia etti

’da 8 yaşındaki çocukları servis görevlileri tarafından okulda bırakılan aile büyük panik yaşadı. Çocukları bir saat ağlayarak sınıfta bekleyen aile, ihmal nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Antalya’da yaşayan evli ve iki çocuk babası Özcan Varlı, 8 yaşındaki oğlu Yiğit Murat Varlı’yı Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi’ndeki özel bir koleje gönderdi. Bu yıl ilkokul ikinci sınıfa başlayan Varlı, okulda yaşanan servis sorunu nedeniyle ailesi tarafından bir hafta okula getirilip, götürülmeye başlandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.10.2018 11:16 Güncelleme Tarihi: 8.10.2018 11:21
Servis parası ödenmedi diye çocuğunun okulda bırakıldığını iddia etti

"SERVİS FİRMASI AKŞAM KENDİLERİNİN BIRAKACAĞINI SÖYLEDİ"

Bir hafta önce baba Varlı'ya okulun taşeron servis firmasından bir görevli kadın aradı ve pazartesi sabah çocuğun okula bırakılmasını akşam ise kendileri tarafından alınacağını söyledi. Firmanın sözüne güvenen Özcan Varlı, akşam saatlerinde eve geldiğinde oğlunun evde olmadığını öğrendi. Bunun üzerine okul ve servis yetkililerini telefonla arayan Özcan Varlı, kayıt yaptırılmadığı gerekçesiyle oğlunun alınmadığı cevabını aldı. Panikle okula giden baba, oğlunu bir sınıfta gözyaşları içinde buldu. Bir saat okulda kalan Yiğit Murat Varlı ise büyük korku yaşadı. Servis yetkilisi ve okul yönetiminin duyarsızlığından yakınan Varlı, oğlunun başına kötü bir şey gelmemesi ile teselli buldu. Konuyu yargıya taşımaya hazırlanan Varlı, oğlunu ise bu okuldan başka bir okula alacak.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Servis parası ödenmedi diye çocuğunun okulda bırakıldığını iddia etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN