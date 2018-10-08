Servis parası ödenmedi diye çocuğunun okulda bırakıldığını iddia etti

"SERVİS FİRMASI AKŞAM KENDİLERİNİN BIRAKACAĞINI SÖYLEDİ"

Bir hafta önce baba Varlı'ya okulun taşeron servis firmasından bir görevli kadın aradı ve pazartesi sabah çocuğun okula bırakılmasını akşam ise kendileri tarafından alınacağını söyledi. Firmanın sözüne güvenen Özcan Varlı, akşam saatlerinde eve geldiğinde oğlunun evde olmadığını öğrendi. Bunun üzerine okul ve servis yetkililerini telefonla arayan Özcan Varlı, kayıt yaptırılmadığı gerekçesiyle oğlunun alınmadığı cevabını aldı. Panikle okula giden baba, oğlunu bir sınıfta gözyaşları içinde buldu. Bir saat okulda kalan Yiğit Murat Varlı ise büyük korku yaşadı. Servis yetkilisi ve okul yönetiminin duyarsızlığından yakınan Varlı, oğlunun başına kötü bir şey gelmemesi ile teselli buldu. Konuyu yargıya taşımaya hazırlanan Varlı, oğlunu ise bu okuldan başka bir okula alacak.