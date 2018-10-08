Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Tacizci yakayı ele verdi

Tacizci yakayı ele verdi

’nın Gölbaşı ilçesinde tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.10.2018 17:03
Tacizci yakayı ele verdi
Alınan bilgiye göre, Gaziosmanpaşa Caddesinde meydana gelen olayda A.D isimli şahıs tacizde bir kişiye tacizde bulunduğu iddiasıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinin yaptığı çalışmalar neticesinde yakalandı. Şahsın yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevki istendi. A.D isimli şahıs yapılan kontrollerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPANLAR YAKALANDI

Aynı zamanda Gölbaşı'nda uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen H.D.M, Y.S ve O.A isimli şüpheliler emniyet ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şüphelilerden O.A isimli şahsın evinde yapılan aramalar sonucunda 1 gram eroin madde ele geçirilirken, şahıslar çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tacizci yakayı ele verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN