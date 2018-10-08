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Tartıştığı oğlunu tabancayla vurarak öldürdü

'da, tartıştığı oğlu Çağlar Y.'yi (25) tabancayla vurarak öldüren Nesim Y. (56), ardından polisi arayıp, teslim oldu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.10.2018 09:44 Güncelleme Tarihi: 8.10.2018 09:55
Tartıştığı oğlunu tabancayla vurarak öldürdü

Olay dün gece merkez İlkadım ilçesi Hastanebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Eşiyle tartıştığı öne sürülen 1 çocuk babası Çağlar Y., alkollü bir şekilde babasının evine geldi. Burada, Çağlar Y. ile babası Nesim Y. arasında da tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Nesim Y., eline aldığı tabancayla oğluna art arda ateş etti. Çağlar Y., vücuduna isabet eden 4 kurşunla kanlar içinde yerde kaldı. Ardından polisi arayan Nesim Y., "Oğlumu vurdum" diyerek ihbarda bulundu. Olay yerine gelen 112 sağlık ekibi, Çağlar Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

ANNE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerince gözaltına alınan Nesim Y., Emniyet'e götürüldü. Çağlar Y.'nin eşi, acı haberi alarak olay yerine geldi. Genç kadın sinir krizi geçirirken, Çağlar Y.'nin annesi ise "Ah oğlum, kendini de bizi de yaktın" diyerek feryat etti.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Tartıştığı oğlunu tabancayla vurarak öldürdü
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