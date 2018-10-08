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Trafik kazasında can veren kardeşler son yolculuğuna uğurlandı

'nin Bozkurt ilçesinde şarampole devrilen otomobilde yaşamını yitiren Berat Günenç (4) ile ağabeyi İsmet Günenç (9), gözyaşları içinde toprağa verildi. Yaralanan sürücü Musa Günenç, eşi Hafize Günenç ve Berat'ın ikizi olan Berke Günenç'in ise hastanede tedavisi sürüyor.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.10.2018 15:30 Güncelleme Tarihi: 8.10.2018 15:42
Trafik kazasında can veren kardeşler son yolculuğuna uğurlandı

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında, - Afyonkarahisar karayolu üzeri Ali Kurt Mahallesi'nde meydana geldi. Çardak ilçesinden Bozkurt yönüne giden Musa Günenç (43), yönetimindeki 20 UH 711 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti.

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Trafik kazasında can veren kardeşler son yolculuğuna uğurlandı
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