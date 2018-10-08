Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Yaralı puhu tedaviye alındı

Yaralı puhu tedaviye alındı

'ın Suşehri ilçesinde köylüler tarafından yaralı bulunan puhu kuşu tedaviye alındı. İlçeye bağlı Yeşilyayla köyü sakinleri, sol kanadı yaralı bir puhu buldu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.10.2018 16:52 Güncelleme Tarihi: 8.10.2018 17:00
Yaralı puhu tedaviye alındı

Köylüler, kuşu Suşehri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim etti. Puhu kuşu burada Veteriner Hekim Turgay Altay tarafından tedaviye alındı. Aç olan hayvan et parçalarıyla beslendi.

BÖLGEDE BULUNAN EN BÜYÜĞÜ

Bölgede bu zamana kadar bulunan en büyük puhu olduğunu söyleyen Altay, Bu çevrede bu zamana kadar gördüğüm en büyük puhu kuşu bu. Belki bundan daha büyükleri olabilir ama daha önce bu çevrede hiç denk gelmedi. Hep küçükleriyle karşılaştım. Yaralı kanadını sarıp iyileştirdikten sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edeceğiz ve doğal ortamına bırakacağızö dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yaralı puhu tedaviye alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN