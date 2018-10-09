Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > 10 yaşındaki arda ‘serseri kuşun’ ile yaralandı

10 yaşındaki arda ‘serseri kuşun’ ile yaralandı

'nın merkez Haliliye ilçesinde nereden geldiği belli olmayan serseri kurşunla yaralanan 10 yaşındaki Arda'nın vücudundaki kurşun ameliyatla alındı. Kurşunu teslim alan polis tabancayı ve sahibini arıyor.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.10.2018 15:24 Güncelleme Tarihi: 9.10.2018 15:29

Edinilen bilgiye göre olay, önceki gün Haliliye ilçesinde bulunan GAP SUKAY Sosyal Tesisleri'nde meydana geldi. Ailesiyle otururken henüz kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunun isabet etmesi sonucu 10 yaşındaki Arda Şeyhalıgil yaralandı. Yaralanan çocuğun doktor babası ilk müdahaleyi yaptıktan sonra aracıyla hastaneye kaldırdı.

Tıp Fakültesi Hastanesinde Başhekim Yardımcısı Yar. Doç. tarafından ameliyata alınan Arda'nın gövdesindeki kurşun, 1,5 saat süren başarılı operasyonla çıkarıldı. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akif Altay, Başhekim Yardımcısı Yar. Doç. Doktor Erman Dörterler ile birlikte ameliyat sonrası Arda'yı tedavi gördüğü serviste ziyaret ederek, aileye geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
10 yaşındaki arda ‘serseri kuşun’ ile yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN