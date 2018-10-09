10 yaşındaki arda ‘serseri kuşun’ ile yaralandı

Edinilen bilgiye göre olay, önceki gün Haliliye ilçesinde bulunan GAP SUKAY Sosyal Tesisleri'nde meydana geldi. Ailesiyle otururken henüz kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunun isabet etmesi sonucu 10 yaşındaki Arda Şeyhalıgil yaralandı. Yaralanan çocuğun doktor babası ilk müdahaleyi yaptıktan sonra aracıyla hastaneye kaldırdı.

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Başhekim Yardımcısı Yar. Doç. Doktor Erman Dörterler tarafından ameliyata alınan Arda'nın gövdesindeki kurşun, 1,5 saat süren başarılı operasyonla çıkarıldı. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akif Altay, Başhekim Yardımcısı Yar. Doç. Doktor Erman Dörterler ile birlikte ameliyat sonrası Arda'yı tedavi gördüğü serviste ziyaret ederek, aileye geçmiş olsun dileklerinde bulundu.