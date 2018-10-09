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30 yıllık hayal gerçekleşti

FURKAN NEHRİ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.10.2018
30 yıllık hayal gerçekleşti
'in Yusufeli ilçesi Erenköy beldesine bağlı Çakmak Mahallesi'nde 30 yıldır elektriksiz yaşayan 60 yaşındaki Zeki-Sultan Akdeniz çifti, yaz tatilinde gelen torunları televizyon isteyince elektrik için mücadeleye başladı. Yetkililer yıllardır güneş enerjisinden elektrik üreten sistem ile jeneratör kullanan 10 haneli mahalleyi kısa sürede elektriğe kavuşturdu. 6 çocuk, 7 torun sahibi Akdeniz çifti ise elektriğe kavuşmanın sevincini horon teperek kutladı. Sosyal medyada da büyük ilgi gören çift duygularını şöyle dile getirdi: "Elektrik için 20 yıl önce müracaat ettik ama o zaman pek ilgilenen olmadı. Biz de çok üstüne gitmedik. Torunlar yazın köye gelince, elektriksiz yerde durmaktan sıkıldılar. Televizyon seyretmek istiyorlardı. Biz de başvurduk, devletimiz bizi elektrikle buluşturdu."
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30 yıllık hayal gerçekleşti
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