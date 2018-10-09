Adana merkezli 8 ilde FETÖ/PDY operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Adana merkezli İstanbul, Ankara, Erzurum, Erzincan, Hakkari, Elazığ ve Van'da eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Operasyonda, halen görevde olan polis, gelir uzmanı, belediye personeli ve özel sektör çalışanlarının aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin, örgütün 17/25 Aralık sürecinin ardından sicili temiz ve örgütle bağlantısı tespit edilmeyen şahısları kamuya yerleştirmek için oluşturduğu hücre evlerinde kaldıkları iddia edildi.

Örgüt yöneticilerinin, memur yapma sözü verdiği şahısları KPSS'ye hazırladığı, hücre evinde kaldıkları süre boyunca telefon kullandırmadıkları belirlendi.

Şüphelilerin, hücre evinde kaldıkları süre boyunca aileleriyle örgüt abisine ait telefonla iletişim sağladıkları öğrenildi.

Zanlılardan 5'inin etkin pişmanlık yasasından yararlanmak amacıyla ifadeler verdiği, diğerlerinin ise suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyesevk edilenlen 9 şüpheliden belediye memuru Nevzat Ö, gelir uzmanları Eren D. ve Öner A. tutuklandı, diğer 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.