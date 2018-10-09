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'da : 3 genç hayatını kaybetti, 2 genç yaralı

'ın Karacasu ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bariyerlere çarparak, takla attı. da 3 genç yaşamını yitirdi, 2 genç yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.10.2018 10:15 Güncelleme Tarihi: 9.10.2018 10:31
Aydın'da kaza: 3 genç hayatını kaybetti, 2 genç yaralı

, saat 01.30 sıralarında, Karacasu- Nazilli yolunda, Karacasu ilçesi çıkışında meydana geldi. (20) yönetimindeki 20 AAZ 682 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, bariyerlere çarptıktan sonra takla attı. Kazada sürücü Hazar Canbaz ile (20) ve öğrencisi (21), araçta sıkışarak, yaşamını yitirdi. Otomobildeki Emre Burak (20) ile Karacasu Meslek Yüksekokulu öğrencisi (20) ise yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Emre Burak ile Dilan Şener, tedaviye alınırken, Hazar Canbaz, Davut Arısan ve Nurdane Geryüz'ün cansız bedenleri ise olay yerindeki incelemenin ardından Karacasu Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Aydın'da kaza: 3 genç hayatını kaybetti, 2 genç yaralı
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