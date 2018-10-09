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Başkentte bazı yollar trafiğe kapatılacak!

Başkentte, 2015 yılında terör örgütünce Tren Garı önünde düzenlenen terör saldırısının 3. yılında düzenlenecek etkinlikler nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.10.2018 23:29 Güncelleme Tarihi: 9.10.2018 23:36
Başkentte bazı yollar trafiğe kapatılacak!

Başkentte, 2015 yılında terör örgütünce Tren Garı önünde düzenlenen terör saldırısının 3. yılında düzenlenecek etkinlikler nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 10 Ekim 2015 tarihinde DEAŞ terör örgütünce düzenlenen terör saldırısının 3. yılı nedeniyle yarın saat 10.04'te önünde anma töreni ve basın açıklaması yapılacağı bildirildi.Açıklamada, etkinlikler nedeniyle yarın saat 07.30'dan etkinlik sona erene kadar Cumh

uriyet Caddesi (Gar Kavşağı-Baruthane Kavşağı arası) ile Tren Garı Kavşağı yan varyantları, ayrıca etkinlik esnasında ihtiyaç duyulması halinde Hipodrom Caddesi (Gar Kavşağı-Ulaştırma Kavşağı arası) ile Talatpaşa Bulvarı'nın (Gar Kavşağı-Opera Köprüsü arası) araç trafiğine kapatılacağı belirtildi.

Vatandaşların, mağduriyet yaşamaması için trafiğe kapatılacak yolların durumunu dikka

te almaları gerektiği kaydedildi.

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Başkentte bazı yollar trafiğe kapatılacak!
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