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Başkentte satıcılarına polisten darbe

'nın Mamak ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonunda 500 hap ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli yakalandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.10.2018 07:08 Güncelleme Tarihi: 9.10.2018 07:09
Başkentte uyuşturucu satıcılarına polisten darbe

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Mamak'taki okullar ve sokak aralarında satılmak üzere bir evde hazırlanarak paketlendiği istihbaratını alan Mamak Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Yasal izinlerin alınmasının ardından Cengizhan Mahallesi'nde tespit edilen eve operasyon düzenlendi.

Evde bulunan O.Ö, C.B, A.A. ve H.A'yı gözaltına alan ekipler, bu adreste yaptıkları aramalarda paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş 500 uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen bin 335 lira ele geçirdi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Başkentte uyuşturucu satıcılarına polisten darbe
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