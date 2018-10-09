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Bin yıllık gelenek tarihe karışıyor

Giriş Tarihi: 9.10.2018
Bin yıllık gelenek tarihe karışıyor
'nın Karacabey ilçesine bağlı Yenikaraağaç köyünde atalarından öğrendikleri çorap örme geleneğini yıllardır sürdüren erkekler, eline şiş ve ipi almaz oldu. Örgü çorapların eskisi kadar ilgi görmemesi ve makineleşme sebebiyle köyde tek bir kişinin haricinde bu geleneği devam ettiren yok. "Drama Çorabı" örme geleneğinin kendisi ile birlikte son bulacağını ifade eden Hüseyin Yemişen, "7 yaşından beri çorap örüyorum. Eskiden kahvelerde yapardık. Artık tek tük evlerde yapan var" dedi.
Yenikarağaç köylüleri şubat ayında köyde seferberlik başlatıp Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere yün çorap örüp yollamıştı.
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Bin yıllık gelenek tarihe karışıyor
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