Bir köyün isyanı

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Nilüfer ilçesine bağlı Fadıllı köyünde yaşayan vatandaşlar neden çıktığı bilinmeyen bir husumetten dolayı komşu köyle husumetli olduklarını, bazıları istisna Akçalar sakinlerinden öldüresiye dayak yediklerini iddia ederek, bu durumun yetkililer tarafından bir an önce önlenmesi gerektiğini söyledi.Köy meydanında toplanan kadın erkek onlarca Fadıllı köylü, başvurmadıkları yetkili merci kalmadığını buna rağmen dayak yemekten kurtulamadıklarını belirterek yaşanan duruma isyan etti. Şehir merkezine ulaşım için tek yollarının komşu köyden geçtiğini belirten köylüler, "Araçları durdurup bizleri öldüresiye dövüyorlar" dedi. Bir kişiye 60 kişinin saldırdığını iddia eden Fadıllı köyü sakinleri "Gençlerimizi dövüp, öldü diye bırakıyorlar" şeklinde konuştu.Bu şiddetin biran önce son bulması gerektiğini belirten Fadıllı sakinlerinden Neslihan Ekşi, "Yol üzerinde 50 kişilik gruplar darp ediyor. Zincirle dövüp, 'öldü' diye bırakıyorlar. Can güvenliğimiz yok" dedi.Öte yandan Akçalar Köyü sakinleri ise esas mağdurun kendileri olduğunu belirterek, defalarca Akçalar sakinlerinin benzer duruma maruz kaldığını ifade ettiler.