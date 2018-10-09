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Boyu uzun diye ailesi tarafından evden kovuldu

'da yaşayan Akromegali hastası , boyunun 2 metre olmasından dolayı üvey babası tarafından evden kovuldu.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.10.2018 09:23 Güncelleme Tarihi: 9.10.2018 09:25

Aslen Adıyamanlı olup 'da doğup büyüyen (24), yaşı ilerledikçe boyu sürekli uzamaya başladı. 24 yaşına geldiğinde boyu 2 metreye ulaşan Demir, üvey babası tarafından boyunun çok uzun olduğu ve hastalığının ilerlediği gerekçesiyle evden kovuldu.

Genç kız, "Dışarıya çıktığım zaman insanlar boyuma gülüyor. Kalabalık yerlere çıkamıyorum, oturamıyorum dışarıda insanlar bana güldükçe psikolojim bozuluyor. Boyum tam olarak 2 metre doğuştan bu şekildeyim yaşım ilerledikçe sürekli boyum uzamaya başladı." dedi.

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Boyu uzun diye ailesi tarafından evden kovuldu
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