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’da öğrenci yurdunda gıda zehirlenmesi

Yurtta yaşanan gıda zehirlenmesi nedeniyle ilk belirlemeye göre 20 öğrenci hastaneye kaldırıldı

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.10.2018 01:36 Güncelleme Tarihi: 10.10.2018 01:37
Bursa’da öğrenci yurdunda gıda zehirlenmesi

'da kampüsünde bulunan KYK yurdunda yaşanan toplu gıda zehirlenmesi nedeniyle ilk belirlemelere göre 20 öğrenci hastanelik oldu.

Edinilen bilgiye göre, kampüs içerisinde bulunan Hanımeli Öğrenci Yurdunda akşam yemeğinin ardından bazı öğrenciler mide bulantısı şikayetiyle revire gitti. Şikayetlerin artması üzerine yurda çok sayıda ambulans sevk edildi. Zehirlendikleri düşünülen öğrenciler Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde müşahede altına alındı. Serum takılan öğrenciler acil serviste bekledi. Öğrenciler acil servise sığmayınca hastane koridorlarındaki sandalyelerde oturup bekledi. Olayla ilgili tahkikat başlatılırken öğrencilerin akşam yemeğinde makarna yedikleri öğrenildi.

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Bursa’da öğrenci yurdunda gıda zehirlenmesi
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