Çalınan çantasından sahte para çıktı, şüpheli oldu

İstanbul
Beşiktaş'ta geçtiğimiz aylarda yaşanan hırsızlık bambaşka bir boyut kazandı. Çantası çalınan Tahir O. isimli genç, çantanın polis ekiplerince bulunması ardından şüpheli durumuna düştü. Paraların sahte olduğu anlaşılınca şüpheli Tahir O. ve paraları aldığını iddia ettiği Kasım Y. hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede filmlere konu olacak olay şöyle anlatıldı: Tahir O.'nun çantası bir grup şüpheli tarafından çalındı. 'PARADA SAHTECİLİK'TEN CEZA İSTENDİ
Şüpheliler polis ekiplerince kovalama sonucu yakalandı. Tahir O.'nun çantasındaki aramada; 1 adet 100 lira, 92 adet 50 lira, 157 adet 20 lira olmak üzere toplam 7 bin 840 Türk Lirası'nın sahteliğinden şüphe duyuldu. Merkez Bankası'nın ön raporuna göre incelenen paranın sahte olduğu tespit edildi. İfadesi alınan Tahir O. paraları Kasım Y. isimli bir kişiden aldığını beyan etti. Bunun üzerine ifadesi alınan Kasım Y. suçlamayı kabul etmedi. Mağdurken şüpheli olan Tahir O. ve Kasım Y. için "Parada sahtecilik" suçu kapsamında ceza istendi.