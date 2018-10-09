Cesetle 900 km. giden TIR şoförüne müebbet

Adana'da geçen yıl TIR'ına aldığı kadını bıçaklayarak öldürüp, 900 kilometre boyunca cesedini taşıdıktan sonra Gebze'de bir araziye atan şoför, müebbet hapse mahkum edildi. Olay, 5 Temmuz 2017'de Tarsus- Gaziantep Otoyolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre TIR şoförü Doğan Yıldırım (42) bir yıldır tanıdığı Neslihan Apa'yı (36) telefonla arayıp buluştu. Aracına aldığı kadınla birlikte olan Yıldırım, daha sonra kadını bıçaklayarak öldürdü. Cesetle birlikte 900 kilometre yol giden zanlı, Kocaeli
'nin Gebze ilçesinde kadının cesedini sazlık alana attı. Olaydan sonra yakalanan ve Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi
'nde yargılanan Yıldırım, kadını arbede sonucu öldürdüğünü öne sürerek, "Paramı çalmaya çalıştığını gördüm. Yakalayınca küfür edip, saldırdı. Arbede sırasında elimdeki bıçak koltuk altına battı" dedi. Mahkeme heyeti, sanığı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapse mahkum etti. Sanığa haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulanmadı.