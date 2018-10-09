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Dehşetin yeni görüntüsü

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.10.2018
Dehşetin yeni görüntüsü
'ta nişanlısının eski eşini kırmızı ışıkta çocuklarının gözü önünde öldüren 'nın, çocukları da silah zoruyla götürmeye çalıştığı ortaya çıktı. Bir vatandaş tarafından telefonla çekilen görüntülerde, çocukları kendi otomobiline bindiren zanlı Akbuğa, bu sırada gelen polisler tarafından yakalanıyor. (35), içerisinde 2 çocuğunun da bulunduğu otomobili ile giderken kırmızı ışıkta durmuş, bu sırada otomobilden inen Arif Akbuğa (45) pompalı tüfekle Doğan'ı öldürmüştü. Doğan'ın arabanın arka koltuğunda oturan 2 çocuğu olaya tanık oldu. Zanlının, eski eşi ile nişanlanan Doğan'la aralarında husumet olduğunu söylediği öğrenildi.
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Dehşetin yeni görüntüsü
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